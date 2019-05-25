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Никола Ригони
№4
Полузащитник
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Команда
Кьево
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 нояб. 1990 (29) лет
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2010/2011
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
90'
90'
90'
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
Интер
2 : 0
Кьево
36'
36'
36'
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
4.05.2019
4 мая 2019
сб
19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
4.05.2019
4 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
СПАЛ
4
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Парма
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Парма
1
минуты: 1' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Лацио
1 : 2
Кьево
55'
55'
55'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Кьево
1 : 3
Наполи
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Кьево
1
Наполи
3
был в запасе
8.04.2019
8 апр. 2019
пн
21:30
Болонья
3 : 0
Кьево
49'
49'
49'
8.04.2019
8 апр. 2019
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
4.04.2019
4 апр. 2019
чт
20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
4.04.2019
4 апр. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
4
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
Кьево
0 : 3
Кальяри
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
был в запасе
Кьево
0
Кальяри
3
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:30
Торино
3 : 0
Кьево
73'
73'
73'
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Кьево
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2019
8 февр. 2019
пт
22:30
Кьево
0 : 3
Рома
8.02.2019
8 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Кьево
0
Рома
3
был в запасе
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
47'
47'
47'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
3
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90'
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
Ювентус
3 : 0
Кьево
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
был в запасе
Ювентус
3
Кьево
0
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Кьево
1
Фрозиноне
0
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
Сампдория
2 : 0
Кьево
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Кьево
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Интер
61'
61'
61'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
был в запасе
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
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