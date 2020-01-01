Камиль Глик
№25
Защитник
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Команда
Монако
Гражданство
Польша
Дата рождения
3 февр. 1988 (32) года
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Монако
21
1
0
4
0