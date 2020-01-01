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Лента
Матч-центр
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Камиль Глик
№25
Защитник
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Команда
Монако
Гражданство
Польша
Дата рождения
3 февр. 1988 (32) года
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
италия. серия а
италия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Монако
21
1
0
4
0