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Матей Выдра
№27
Нападающий
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Команда
Бернли
Гражданство
Чехия
Дата рождения
1 мая 1992 (28) лет
Рост
179
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Бернли
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
53'
53'
53'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
53'
минуты: 1' - 90'
Бернли
3
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 2
Бернли
60'
60'
60'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
60'
был в запасе
Саутгемптон
1
Бернли
2
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Бернли
0 : 0
Арсенал
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Бернли
0
Арсенал
0
был в запасе
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:15
Манчестер Юнайтед
0 : 2
Бернли
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:15
был в запасе
Манчестер Юнайтед
0
Бернли
2
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Бернли
2 : 1
Лестер Сити
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Бернли
2
Лестер Сити
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Челси
3 : 0
Бернли
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Челси
3
Бернли
0
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Бернли
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Тоттенхэм
5 : 0
Бернли
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Тоттенхэм
5
Бернли
0
был в запасе
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:15
Бернли
1 : 4
Манчестер Сити
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:15
был в запасе
Бернли
1
Манчестер Сити
4
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Бернли
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
3
Бернли
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Бернли
2 : 4
Челси
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 63' - 90'
Бернли
2
Челси
4
минуты: 63' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 1
Бернли
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Лестер Сити
2
Бернли
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Бернли
1 : 0
Эвертон
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Бернли
1
Эвертон
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Бернли
2 : 0
Норвич Сити
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Бернли
2
Норвич Сити
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Бернли
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 78' - 90'
Брайтон & Хов
1
Бернли
1
минуты: 78' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Бернли
0 : 3
Ливерпуль
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
был в запасе
Бернли
0
Ливерпуль
3
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:30
Вулверхэмптон
1 : 1
Бернли
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:30
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Бернли
1
был в запасе