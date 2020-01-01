Медхи Бенатиа
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
17 апр. 1987 (33) года
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Кубок - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ювентус
0
0
0
0
0