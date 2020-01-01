Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Медхи Бенатиа
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
17 апр. 1987 (33) года
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
Италия. Кубок - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ювентус
0
0
0
0
0