Медхи Бенатиа
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
17 апр. 1987 (33) года
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 22:45
Болонья
0 : 2
Ювентус
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 22:45
был в запасе
Болонья
0
Ювентус
2
был в запасе