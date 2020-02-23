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Маттиа Перин
№1
Вратарь
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Команда
Дженоа
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 нояб. 1992 (27) лет
Рост
188
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:00
Болонья
0 : 3
Дженоа
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Аталанта
2 : 2
Дженоа
89'
89'
89'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:00
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Рома
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
2 : 1
Сассуоло
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
Сампдория
1 : 2
Ювентус
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
был в запасе
Сампдория
1
Ювентус
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
3
Удинезе
1
был в запасе