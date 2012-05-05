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Фабио Симплисио
№30
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
5.05.2012
5 мая 2012
сб
21:45
Рома
2 : 2
Катания
5.05.2012
5 мая 2012
сб
21:45
минуты: 86' - 90'
Рома
2
Катания
2
минуты: 86' - 90'
1.05.2012
1 мая 2012
вт
19:00
Кьево
0 : 0
Рома
1.05.2012
1 мая 2012
вт
19:00
минуты: 80' - 90'
Кьево
0
Рома
0
минуты: 80' - 90'
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
21:45
Рома
2 : 2
Наполи
88'
88'
88'
88'
88'
88'
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
21:45
88'
минуты: 73' - 90'
Рома
2
Наполи
2
минуты: 73' - 90'
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Рома
1 : 2
Фиорентина
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
был в запасе
Рома
1
Фиорентина
2
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
21:45
Ювентус
4 : 0
Рома
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
21:45
был в запасе
Ювентус
4
Рома
0
был в запасе
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
13:30
Рома
5 : 2
Новара
55'
55'
55'
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
13:30
55'
минуты: 1' - 57'
Рома
5
Новара
2
минуты: 1' - 57'
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
Милан
2 : 1
Рома
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
был в запасе
Милан
2
Рома
1
был в запасе
19.03.2012
19 марта 2012
пн
22:45
Рома
1 : 0
Дженоа
19.03.2012
19 марта 2012
пн
22:45
минуты: 88' - 90'
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 88' - 90'
10.03.2012
10 марта 2012
сб
22:45
Палермо
0 : 1
Рома
10.03.2012
10 марта 2012
сб
22:45
минуты: 88' - 90'
Палермо
0
Рома
1
минуты: 88' - 90'
4.03.2012
4 марта 2012
вс
17:00
Рома
1 : 2
Лацио
4.03.2012
4 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:45
Сиена
1 : 0
Рома
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:45
минуты: 1' - 68'
Сиена
1
Рома
0
минуты: 1' - 68'
8.02.2012
8 февр. 2012
ср
22:00
Катания
1 : 1
Рома
7'
7'
7'
8.02.2012
8 февр. 2012
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Катания
1
Рома
1
минуты: 1' - 90'
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
17:00
Рома
4 : 0
Интер
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 72' - 90'
Рома
4
Интер
0
минуты: 72' - 90'
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:45
Кальяри
4 : 2
Рома
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 68'
Кальяри
4
Рома
2
минуты: 1' - 68'
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Рома
1 : 1
Болонья
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 61' - 90'
Рома
1
Болонья
1
минуты: 61' - 90'
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
Рома
5 : 1
Чезена
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
был в запасе
Рома
5
Чезена
1
был в запасе
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
17:00
Рома
2 : 0
Кьево
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 69'
Рома
2
Кьево
0
минуты: 1' - 69'
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Болонья
0 : 2
Рома
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 80'
Болонья
0
Рома
2
минуты: 1' - 80'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Рома
88'
88'
88'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:45
88'
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'
12.12.2011
12 дек. 2011
пн
22:45
Рома
1 : 1
Ювентус
12.12.2011
12 дек. 2011
пн
22:45
минуты: 58' - 90'
Рома
1
Ювентус
1
минуты: 58' - 90'
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