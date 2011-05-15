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Хиско Надаль
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2010/2011
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Валенсия
0 : 0
Леванте
22'
22'
22'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
0
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2011
11 мая 2011
ср
21:00
Леванте
1 : 1
Барселона
11.05.2011
11 мая 2011
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Барселона
1
минуты: 1' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
19:00
Атлетик
3 : 2
Леванте
7.05.2011
7 мая 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
3
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
1.05.2011
1 мая 2011
вс
18:00
Леванте
0 : 0
Спортинг
1.05.2011
1 мая 2011
вс
18:00
минуты: 60' - 90'
Леванте
0
Спортинг
0
минуты: 60' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
20:00
Атлетико
4 : 1
Леванте
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
20:00
минуты: 21' - 90'
Атлетико
4
Леванте
1
минуты: 21' - 90'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
Леванте
2 : 1
Эркулес
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 63' - 90'
Леванте
2
Эркулес
1
минуты: 63' - 90'
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Расинг
1 : 1
Леванте
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 64' - 90'
Расинг
1
Леванте
1
минуты: 64' - 90'
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
18:00
Леванте
3 : 1
Малага
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 63' - 90'
Леванте
3
Малага
1
минуты: 63' - 90'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Депортиво
0 : 1
Леванте
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
минуты: 76' - 90'
Депортиво
0
Леванте
1
минуты: 76' - 90'
6.03.2011
6 марта 2011
вс
19:00
Леванте
1 : 0
Эспаньол
6.03.2011
6 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Леванте
1
Эспаньол
0
был в запасе
2.03.2011
2 марта 2011
ср
22:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
2.03.2011
2 марта 2011
ср
22:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
Леванте
2 : 1
Осасуна
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Леванте
2
Осасуна
1
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Леванте
1 : 0
Альмерия
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Леванте
1
Альмерия
0
был в запасе
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
22:00
Вильярреал
0 : 1
Леванте
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
22:00
минуты: 90' - 90'
Вильярреал
0
Леванте
1
минуты: 90' - 90'
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Хетафе
78'
78'
78'
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Леванте
2
Хетафе
0
был в запасе
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
Севилья
4 : 1
Леванте
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
минуты: 55' - 90'
Севилья
4
Леванте
1
минуты: 55' - 90'
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Сарагоса
1 : 0
Леванте
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 60'
Сарагоса
1
Леванте
0
минуты: 1' - 60'
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
23:00
Леванте
0 : 1
Валенсия
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 76'
Леванте
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 76'
2.01.2011
2 янв. 2011
вс
20:00
Барселона
2 : 1
Леванте
2.01.2011
2 янв. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 67'
Барселона
2
Леванте
1
минуты: 1' - 67'
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:00
Леванте
1 : 2
Атлетик
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 63'
Леванте
1
Атлетик
2
минуты: 1' - 63'
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