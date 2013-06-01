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Хуан Луис Гомес Лопес
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
1.06.2013
1 июня 2013
сб
22:00
Леванте
1 : 1
Бетис
1.06.2013
1 июня 2013
сб
22:00
минуты: 77' - 90'
Леванте
1
Бетис
1
минуты: 77' - 90'
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Атлетик
0 : 1
Леванте
90'
90'
90'
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
90'
минуты: 80' - 90'
Атлетик
0
Леванте
1
минуты: 80' - 90'
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
Леванте
0 : 4
Депортиво
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
минуты: 71' - 90'
Леванте
0
Депортиво
4
минуты: 71' - 90'
6.04.2013
6 апр. 2013
сб
19:00
Реал
5 : 1
Леванте
6.04.2013
6 апр. 2013
сб
19:00
был в запасе
Реал
5
Леванте
1
был в запасе
31.03.2013
31 марта 2013
вс
-:-
Леванте
1 : 0
Севилья
31.03.2013
31 марта 2013
вс
-:-
минуты: 78' - 90'
Леванте
1
Севилья
0
минуты: 78' - 90'
17.03.2013
17 марта 2013
вс
22:59
Гранада
1 : 1
Леванте
17.03.2013
17 марта 2013
вс
22:59
был в запасе
Гранада
1
Леванте
1
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
19:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Леванте
0
Хетафе
0
минуты: 81' - 90'
3.03.2013
3 марта 2013
вс
-:-
Валенсия
2 : 2
Леванте
3.03.2013
3 марта 2013
вс
-:-
минуты: 80' - 90'
Валенсия
2
Леванте
2
минуты: 80' - 90'
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
22:00
Леванте
1 : 2
Малага
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
22:00
минуты: 67' - 90'
Леванте
1
Малага
2
минуты: 67' - 90'
2.02.2013
2 февр. 2013
сб
22:00
Эспаньол
3 : 2
Леванте
2.02.2013
2 февр. 2013
сб
22:00
был в запасе
Эспаньол
3
Леванте
2
был в запасе
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
20:00
Леванте
2 : 1
Вальядолид
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
20:00
минуты: 77' - 90'
Леванте
2
Вальядолид
1
минуты: 77' - 90'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
21:00
Атлетико
2 : 0
Леванте
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
21:00
минуты: 73' - 90'
Атлетико
2
Леванте
0
минуты: 73' - 90'
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:00
Бетис
2 : 0
Леванте
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Бетис
2
Леванте
0
минуты: 1' - 46'
5.01.2013
5 янв. 2013
сб
18:00
Леванте
3 : 1
Атлетик
5.01.2013
5 янв. 2013
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Леванте
3
Атлетик
1
минуты: 82' - 90'
20.12.2012
20 дек. 2012
чт
22:00
Райо Вальекано
3 : 0
Леванте
20.12.2012
20 дек. 2012
чт
22:00
был в запасе
Райо Вальекано
3
Леванте
0
был в запасе
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:00
Сарагоса
0 : 1
Леванте
89'
89'
89'
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
14:00
минуты: 77' - 90'
Сарагоса
0
Леванте
1
минуты: 77' - 90'
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
21:00
Сельта
1 : 1
Леванте
53'
53'
53'
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
21:00
минуты: 1' - 70'
Сельта
1
Леванте
1
минуты: 1' - 70'
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
22:59
Леванте
0 : 4
Барселона
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
22:59
минуты: 1' - 75'
Леванте
0
Барселона
4
минуты: 1' - 75'
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
14:00
Депортиво
0 : 2
Леванте
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Депортиво
0
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
23:30
Леванте
1 : 2
Реал
58'
58'
58'
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
23:30
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
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