Висенте Иборра
№21
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 янв. 1988 (32) года
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вильярреал
24
0
2
7
0