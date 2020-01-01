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Матч-центр
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Висенте Иборра
№21
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 янв. 1988 (32) года
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вильярреал
24
0
2
7
0