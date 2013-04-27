Серхио Бальестерос
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:00
Леванте
0 : 1
Сельта
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:00
был в запасе
Леванте
0
Сельта
1
был в запасе
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 21:00
Барселона
1 : 0
Леванте
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 21:00
был в запасе
Барселона
1
Леванте
0
был в запасе
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 19:00
Леванте
0 : 4
Депортиво
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Депортиво
4
минуты: 1' - 90'
6.04.2013 6 апр. 2013 сб 19:00
Реал
5 : 1
Леванте
6.04.2013 6 апр. 2013 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Реал
5
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:59
Гранада
1 : 1
Леванте
75'
75'
75'
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2013 10 марта 2013 вс 19:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
10.03.2013 10 марта 2013 вс 19:00
был в запасе
Леванте
0
Хетафе
0
был в запасе
3.03.2013 3 марта 2013 вс -:-
Валенсия
2 : 2
Леванте
90'
90'
90'
3.03.2013 3 марта 2013 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
Леванте
0 : 2
Осасуна
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 14:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 20:00
Леванте
2 : 1
Вальядолид
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 31'
Леванте
2
Вальядолид
1
минуты: 1' - 31'
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 21:00
Атлетико
2 : 0
Леванте
90'
90'
90'
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:00
Бетис
2 : 0
Леванте
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2013 5 янв. 2013 сб 18:00
Леванте
3 : 1
Атлетик
5.01.2013 5 янв. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
3
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
20.12.2012 20 дек. 2012 чт 22:00
Райо Вальекано
3 : 0
Леванте
20.12.2012 20 дек. 2012 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 14:00
Сарагоса
0 : 1
Леванте
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Сарагоса
0
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
9.12.2012 9 дек. 2012 вс 14:00
Леванте
4 : 0
Мальорка
9.12.2012 9 дек. 2012 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
4
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2012 2 дек. 2012 вс 21:00
Сельта
1 : 1
Леванте
48'
48'
48'
2.12.2012 2 дек. 2012 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 22:59
Леванте
0 : 4
Барселона
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Барселона
4
минуты: 1' - 90'
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 14:00
Депортиво
0 : 2
Леванте
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Депортиво
0
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 23:30
Леванте
1 : 2
Реал
9'
9'
9'
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 23:30
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
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