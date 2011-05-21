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Мигель Робусте
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2010/2011
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Леванте
1 : 2
Сарагоса
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
минуты: 73' - 90'
Леванте
1
Сарагоса
2
минуты: 73' - 90'
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Расинг
1 : 1
Леванте
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Расинг
1
Леванте
1
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Сарагоса
1 : 0
Леванте
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сарагоса
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
23:00
Леванте
0 : 1
Валенсия
90'
90'
90'
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
2.01.2011
2 янв. 2011
вс
20:00
Барселона
2 : 1
Леванте
2.01.2011
2 янв. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:00
Леванте
1 : 2
Атлетик
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:00
был в запасе
Леванте
1
Атлетик
2
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Спортинг
1 : 1
Леванте
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Спортинг
1
Леванте
1
был в запасе
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Атлетико
85'
85'
85'
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
20:00
минуты: 83' - 90'
Леванте
2
Атлетико
0
минуты: 83' - 90'
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
Эркулес
3 : 1
Леванте
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Эркулес
3
Леванте
1
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Леванте
3 : 1
Расинг
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Леванте
3
Расинг
1
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Малага
1 : 0
Леванте
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Малага
1
Леванте
0
был в запасе
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
19:00
Леванте
1 : 2
Депортиво
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Леванте
1
Депортиво
2
был в запасе
1.11.2010
1 нояб. 2010
пн
23:00
Мальорка
2 : 1
Леванте
1.11.2010
1 нояб. 2010
пн
23:00
минуты: 55' - 90'
Мальорка
2
Леванте
1
минуты: 55' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Эспаньол
2 : 1
Леванте
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Эспаньол
2
Леванте
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Леванте
2 : 1
Реал Сосьедад
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Леванте
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
18:00
Осасуна
1 : 1
Леванте
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Осасуна
1
Леванте
1
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
21:00
Леванте
0 : 0
Реал
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
21:00
был в запасе
Леванте
0
Реал
0
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
Альмерия
0 : 1
Леванте
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
был в запасе
Альмерия
0
Леванте
1
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Хетафе
4 : 1
Леванте
77'
77'
77'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
4
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
22:55
Леванте
1 : 4
Севилья
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
22:55
был в запасе
Леванте
1
Севилья
4
был в запасе