Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эмилио Нсуе
№2
Нападающий
Подписаться
Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Экваториальная Гвинея
Дата рождения
30 сент. 1989 (30) лет
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
Аполлон
0 : 4
ПСВ
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Аполлон
0
ПСВ
4
был в запасе
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
ПСВ
3 : 0
Аполлон
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
был в запасе
ПСВ
3
Аполлон
0
был в запасе
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Аполлон
3 : 1
Аустрия
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Аполлон
3
Аустрия
1
был в запасе