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Лента
Матч-центр
Моя команда
Томас Пина
№18
Полузащитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 окт. 1987 (32) года
Рост
185
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
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Алавес
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