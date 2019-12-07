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Томас Пина
№18
Полузащитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 окт. 1987 (32) года
Рост
185
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Гранада
3 : 0
Алавес
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
3
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
1 : 2
Реал
45'
45'
45'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
Эйбар
0 : 2
Алавес
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
3 : 0
Вальядолид
32'
32'
32'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
32'
минуты: 1' - 90'
Алавес
3
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Алавес
1 : 1
Атлетико
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
был в запасе
Алавес
1
Атлетико
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Валенсия
2 : 1
Алавес
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
Алавес
2 : 0
Мальорка
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Алавес
49'
49'
49'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
Атлетик
2 : 0
Алавес
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
15:00
Алавес
0 : 1
Севилья
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Хетафе
1 : 1
Алавес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Алавес
0 : 0
Эспаньол
7'
7'
7'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Алавес
1 : 0
Леванте
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90'