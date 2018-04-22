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Иманол Агиррече
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
17:15
Малага
2 : 0
Реал Сосьедад
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Малага
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Реал Сосьедад
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
минуты: 68' - 90'
Лас-Пальмас
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 68' - 90'
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
19:30
Реал Сосьедад
5 : 0
Жирона
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
5
Жирона
0
был в запасе
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
19:30
Эйбар
0 : 0
Реал Сосьедад
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
19:30
был в запасе
Эйбар
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
Эспаньол
2 : 1
Реал Сосьедад
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Эспаньол
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
14:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Леванте
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:45
Реал
5 : 2
Реал Сосьедад
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:45
был в запасе
Реал
5
Реал Сосьедад
2
был в запасе
2.02.2018
2 февр. 2018
пт
23:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Депортиво
2.02.2018
2 февр. 2018
пт
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
5
Депортиво
0
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
Вильярреал
4 : 2
Реал Сосьедад
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
2
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Сельта
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Сельта
2
был в запасе
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
22:45
Реал Сосьедад
2 : 4
Барселона
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
22:45
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Барселона
4
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
21:45
Реал Сосьедад
2 : 3
Валенсия
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
21:45
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Валенсия
3
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
Реал Сосьедад
1 : 3
Реал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
минуты: 77' - 90'
Реал Сосьедад
1
Реал
3
минуты: 77' - 90'
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:15
Реал Сосьедад
3 : 0
Вильярреал
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:15
минуты: 82' - 90'
Реал Сосьедад
3
Вильярреал
0
минуты: 82' - 90'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:15
Сельта
2 : 3
Реал Сосьедад
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:15
минуты: 82' - 90'
Сельта
2
Реал Сосьедад
3
минуты: 82' - 90'