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Даниэль Эстрада
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
7.04.2015
7 апр. 2015
вт
21:00
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
7.04.2015
7 апр. 2015
вт
21:00
был в запасе
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
1.03.2015
1 марта 2015
вс
14:00
Валенсия
2 : 0
Реал Сосьедад
1.03.2015
1 марта 2015
вс
14:00
был в запасе
Валенсия
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
14:00
Реал Сосьедад
4 : 3
Севилья
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
14:00
был в запасе
Реал Сосьедад
4
Севилья
3
был в запасе
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:45
Альмерия
2 : 2
Реал Сосьедад
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:45
был в запасе
Альмерия
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
21:00
Вильярреал
4 : 0
Реал Сосьедад
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
21:00
был в запасе
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
0
был в запасе
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
22:45
Реал Сосьедад
3 : 0
Эльче
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
22:45
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Эльче
0
был в запасе