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Давид Зурутуса
№17
Полузащитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 июля 1986 (33) года
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
был в запасе
Реал
3
Реал Сосьедад
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
Гранада
1 : 2
Реал Сосьедад
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Гранада
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Алавес
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Алавес
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
15:00
Эспаньол
1 : 3
Реал Сосьедад
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
15:00
был в запасе
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
3
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
23:00
Атлетик
2 : 0
Реал Сосьедад
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
23:00
был в запасе
Атлетик
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Мальорка
0 : 1
Реал Сосьедад
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Мальорка
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
20:00
Валенсия
1 : 1
Реал Сосьедад
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Валенсия
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе