Давид Зурутуса
№17
Полузащитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 июля 1986 (33) года
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 23:00
был в запасе
Реал
3
Реал Сосьедад
1
был в запасе
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 23:00
Гранада
1 : 2
Реал Сосьедад
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 23:00
был в запасе
Гранада
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 22:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Алавес
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 22:00
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Алавес
0
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 15:00
Эспаньол
1 : 3
Реал Сосьедад
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 15:00
был в запасе
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
3
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
был в запасе
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 23:00
Атлетик
2 : 0
Реал Сосьедад
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 23:00
был в запасе
Атлетик
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
Мальорка
0 : 1
Реал Сосьедад
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
был в запасе
Мальорка
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 20:00
Валенсия
1 : 1
Реал Сосьедад
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 20:00
был в запасе
Валенсия
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе