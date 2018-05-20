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Хаби Прието
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
Барселона
1 : 0
Реал Сосьедад
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
был в запасе
Барселона
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
17:15
Реал Сосьедад
3 : 2
Леганес
12.05.2018
12 мая 2018
сб
17:15
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Леганес
2
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
14:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Леванте
10'
10'
10'
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
14:00
10'
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:45
Реал
5 : 2
Реал Сосьедад
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Реал
5
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2018
2 февр. 2018
пт
23:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Депортиво
2.02.2018
2 февр. 2018
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
5
Депортиво
0
минуты: 1' - 90'
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
Вильярреал
4 : 2
Реал Сосьедад
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Сельта
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
22:45
Реал Сосьедад
2 : 4
Барселона
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Барселона
4
минуты: 1' - 90'
7.01.2018
7 янв. 2018
вс
14:00
Леганес
1 : 0
Реал Сосьедад
7.01.2018
7 янв. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Севилья
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:15
Атлетик
0 : 0
Реал Сосьедад
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:00
Реал Сосьедад
0 : 2
Малага
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
0
Малага
2
минуты: 1' - 90'
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
18:15
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
50'
50'
50'
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
18:15
Реал Сосьедад
2 : 2
Лас-Пальмас
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Лас-Пальмас
2
минуты: 1' - 90'
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
23:00
Жирона
1 : 1
Реал Сосьедад
17.11.2017
17 нояб. 2017
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Жирона
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
20:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Эйбар
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Хетафе
2 : 1
Реал Сосьедад
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Эспаньол
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:30
Алавес
0 : 2
Реал Сосьедад
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
13:00
Реал Сосьедад
4 : 4
Бетис
57'
57'
57'
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
13:00
57'
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
4
Бетис
4
минуты: 1' - 90'
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