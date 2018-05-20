Хаби Прието
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 21:45
Барселона
1 : 0
Реал Сосьедад
20.05.2018 20 мая 2018 вс 21:45
был в запасе
Барселона
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
12.05.2018 12 мая 2018 сб 17:15
Реал Сосьедад
3 : 2
Леганес
12.05.2018 12 мая 2018 сб 17:15
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Леганес
2
был в запасе
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 14:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Леванте
10'
10'
10'
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 14:00
10'
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:45
Реал
5 : 2
Реал Сосьедад
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Реал
5
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2018 2 февр. 2018 пт 23:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Депортиво
2.02.2018 2 февр. 2018 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
5
Депортиво
0
минуты: 1' - 90'
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:45
Вильярреал
4 : 2
Реал Сосьедад
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Сельта
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 22:45
Реал Сосьедад
2 : 4
Барселона
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Барселона
4
минуты: 1' - 90'
7.01.2018 7 янв. 2018 вс 14:00
Леганес
1 : 0
Реал Сосьедад
7.01.2018 7 янв. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 23:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Севилья
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 23:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 18:15
Атлетик
0 : 0
Реал Сосьедад
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Реал Сосьедад
0 : 2
Малага
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
0
Малага
2
минуты: 1' - 90'
2.12.2017 2 дек. 2017 сб 18:15
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
50'
50'
50'
2.12.2017 2 дек. 2017 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 18:15
Реал Сосьедад
2 : 2
Лас-Пальмас
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Лас-Пальмас
2
минуты: 1' - 90'
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 23:00
Жирона
1 : 1
Реал Сосьедад
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Жирона
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
5.11.2017 5 нояб. 2017 вс 20:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Эйбар
5.11.2017 5 нояб. 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 14:00
Хетафе
2 : 1
Реал Сосьедад
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2017 23 окт. 2017 пн 21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Эспаньол
23.10.2017 23 окт. 2017 пн 21:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:30
Алавес
0 : 2
Реал Сосьедад
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
1.10.2017 1 окт. 2017 вс 13:00
Реал Сосьедад
4 : 4
Бетис
57'
57'
57'
1.10.2017 1 окт. 2017 вс 13:00
57'
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
4
Бетис
4
минуты: 1' - 90'
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