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Матч-центр
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Горка Элустондо
№6
Полузащитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 марта 1987 (33) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
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Райо Вальекано
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