Горка Элустондо
№6
Полузащитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 марта 1987 (33) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Райо Вальекано
4
0
0
1
0