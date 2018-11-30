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Горка Элустондо
№6
Полузащитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 марта 1987 (33) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
23:00
Райо Вальекано
1 : 0
Эйбар
67'
67'
67'
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
23:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Эйбар
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:15
Валенсия
3 : 0
Райо Вальекано
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:15
был в запасе
Валенсия
3
Райо Вальекано
0
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Вильярреал
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:30
минуты: 75' - 90'
Райо Вальекано
2
Вильярреал
2
минуты: 75' - 90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
14:00
Райо Вальекано
1 : 5
Алавес
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Алавес
5
минуты: 1' - 90'
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
22:00
Уэска
0 : 1
Райо Вальекано
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:15
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:15
Райо Вальекано
1 : 4
Севилья
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:15
был в запасе
Райо Вальекано
1
Севилья
4
был в запасе