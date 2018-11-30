Горка Элустондо
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 марта 1987 (33) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.11.2018 30 нояб. 2018 пт 23:00
Райо Вальекано
1 : 0
Эйбар
67'
67'
67'
30.11.2018 30 нояб. 2018 пт 23:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Эйбар
0
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:15
Валенсия
3 : 0
Райо Вальекано
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:15
был в запасе
Валенсия
3
Райо Вальекано
0
был в запасе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Вильярреал
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 20:30
минуты: 75' - 90'
Райо Вальекано
2
Вильярреал
2
минуты: 75' - 90'
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 14:00
Райо Вальекано
1 : 5
Алавес
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Алавес
5
минуты: 1' - 90'
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 22:00
Уэска
0 : 1
Райо Вальекано
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:15
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:15
Райо Вальекано
1 : 4
Севилья
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:15
был в запасе
Райо Вальекано
1
Севилья
4
был в запасе