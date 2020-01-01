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Матч-центр
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Альберто де ла Белья
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Испания. Примера - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Реал Сосьедад
17
0
0
4
0