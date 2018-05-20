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Альберто де ла Белья
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
Барселона
1 : 0
Реал Сосьедад
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Барселона
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
12.05.2018
12 мая 2018
сб
17:15
Реал Сосьедад
3 : 2
Леганес
12.05.2018
12 мая 2018
сб
17:15
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Леганес
2
был в запасе
4.05.2018
4 мая 2018
пт
22:00
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
4.05.2018
4 мая 2018
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
17:15
Реал Сосьедад
3 : 1
Атлетик
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
17:15
Малага
2 : 0
Реал Сосьедад
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
17:15
был в запасе
Малага
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Атлетико
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Реал Сосьедад
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Лас-Пальмас
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
19:30
Реал Сосьедад
5 : 0
Жирона
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
5
Жирона
0
был в запасе
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
19:30
Эйбар
0 : 0
Реал Сосьедад
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
Эспаньол
2 : 1
Реал Сосьедад
88'
88'
88'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
4.03.2018
4 марта 2018
вс
20:30
Реал Сосьедад
2 : 1
Алавес
4.03.2018
4 марта 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
1.03.2018
1 марта 2018
чт
21:30
Бетис
0 : 0
Реал Сосьедад
1.03.2018
1 марта 2018
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
20:30
Валенсия
2 : 1
Реал Сосьедад
29'
29'
29'
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
14:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Леванте
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:45
Реал
5 : 2
Реал Сосьедад
47'
47'
47'
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Реал
5
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2018
2 февр. 2018
пт
23:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Депортиво
2.02.2018
2 февр. 2018
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
5
Депортиво
0
минуты: 1' - 90'
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
Вильярреал
4 : 2
Реал Сосьедад
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
2
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Сельта
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Сельта
2
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:15
Атлетик
0 : 0
Реал Сосьедад
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
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