Ион Ансотеги
№15
Защитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 20:00
Эспаньол
4 : 2
Эйбар
15.05.2016 15 мая 2016 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
4
Эйбар
2
минуты: 1' - 90'
8.05.2016 8 мая 2016 вс 18:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
8.05.2016 8 мая 2016 вс 18:00
был в запасе
Эйбар
1
Бетис
1
был в запасе
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 21:30
Спортинг
2 : 0
Эйбар
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 21:30
был в запасе
Спортинг
2
Эйбар
0
был в запасе
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Валенсия
4 : 0
Эйбар
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Валенсия
4
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:30
Эйбар
2 : 1
Реал Сосьедад
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 17:00
Реал
4 : 0
Эйбар
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 17:00
был в запасе
Реал
4
Эйбар
0
был в запасе
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 19:15
Эйбар
1 : 2
Вильярреал
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 19:15
был в запасе
Эйбар
1
Вильярреал
2
был в запасе
18.03.2016 18 марта 2016 пт 22:30
Хетафе
1 : 1
Эйбар
18.03.2016 18 марта 2016 пт 22:30
минуты: 90' - 90'
Хетафе
1
Эйбар
1
минуты: 90' - 90'
13.03.2016 13 марта 2016 вс 0:05
Райо Вальекано
1 : 1
Эйбар
13.03.2016 13 марта 2016 вс 0:05
минуты: 90' - 90'
Райо Вальекано
1
Эйбар
1
минуты: 90' - 90'
6.03.2016 6 марта 2016 вс 18:00
Эйбар
0 : 4
Барселона
6.03.2016 6 марта 2016 вс 18:00
был в запасе
Эйбар
0
Барселона
4
был в запасе
2.03.2016 2 марта 2016 ср 22:00
Севилья
1 : 0
Эйбар
2.03.2016 2 марта 2016 ср 22:00
был в запасе
Севилья
1
Эйбар
0
был в запасе
26.02.2016 26 февр. 2016 пт 22:30
Эйбар
0 : 1
Лас-Пальмас
26.02.2016 26 февр. 2016 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90'
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 0:05
Сельта
3 : 2
Эйбар
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 0:05
минуты: 1' - 90'
Сельта
3
Эйбар
2
минуты: 1' - 90'
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 20:15
Эйбар
2 : 0
Леванте
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 20:15
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
6.02.2016 6 февр. 2016 сб 18:00
Атлетико
3 : 1
Эйбар
6.02.2016 6 февр. 2016 сб 18:00
был в запасе
Атлетико
3
Эйбар
1
был в запасе
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 0:05
Реал Сосьедад
2 : 1
Бетис
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 0:05
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Бетис
1
был в запасе
22.01.2016 22 янв. 2016 пт 22:30
Спортинг
5 : 1
Реал Сосьедад
22.01.2016 22 янв. 2016 пт 22:30
был в запасе
Спортинг
5
Реал Сосьедад
1
был в запасе
3.01.2016 3 янв. 2016 вс 14:00
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
3.01.2016 3 янв. 2016 вс 14:00
был в запасе
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
Леванте
0 : 4
Реал Сосьедад
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
был в запасе
Леванте
0
Реал Сосьедад
4
был в запасе
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 23:00
Реал Сосьедад
2 : 3
Эспаньол
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
3
был в запасе
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