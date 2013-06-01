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Микель Лабака
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
1.06.2013
1 июня 2013
сб
22:00
Райо Вальекано
2 : 2
Атлетик
1.06.2013
1 июня 2013
сб
22:00
был в запасе
Райо Вальекано
2
Атлетик
2
был в запасе
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Хетафе
1 : 2
Райо Вальекано
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
был в запасе
Хетафе
1
Райо Вальекано
2
был в запасе
20.12.2012
20 дек. 2012
чт
22:00
Райо Вальекано
3 : 0
Леванте
87'
87'
87'
20.12.2012
20 дек. 2012
чт
22:00
минуты: 79' - 90'
Райо Вальекано
3
Леванте
0
минуты: 79' - 90'
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
19:00
Валенсия
0 : 1
Райо Вальекано
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
19:00
был в запасе
Валенсия
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
22:59
Райо Вальекано
0 : 2
Сарагоса
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
22:59
был в запасе
Райо Вальекано
0
Сарагоса
2
был в запасе
30.11.2012
30 нояб. 2012
пт
22:59
Осасуна
1 : 0
Райо Вальекано
30.11.2012
30 нояб. 2012
пт
22:59
был в запасе
Осасуна
1
Райо Вальекано
0
был в запасе
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
Райо Вальекано
2 : 0
Мальорка
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
минуты: 58' - 90'
Райо Вальекано
2
Мальорка
0
минуты: 58' - 90'
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
23:30
Реал Сосьедад
4 : 0
Райо Вальекано
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
23:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
4
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
18:00
Райо Вальекано
3 : 2
Сельта
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 61'
Райо Вальекано
3
Сельта
2
минуты: 1' - 61'
3.11.2012
3 нояб. 2012
сб
18:00
Малага
1 : 2
Райо Вальекано
80'
80'
80'
3.11.2012
3 нояб. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Малага
1
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
17:00
Эспаньол
3 : 2
Райо Вальекано
68'
68'
68'
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
3
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
17:00
Райо Вальекано
2 : 1
Депортиво
13'
13'
13'
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Депортиво
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:00
Вальядолид
6 : 1
Райо Вальекано
83'
83'
83'
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
6
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2012
24 сент. 2012
пн
20:45
Райо Вальекано
0 : 2
Реал
24.09.2012
24 сент. 2012
пн
20:45
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Реал
2
минуты: 1' - 90'
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
13:00
Райо Вальекано
0 : 0
Севилья
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
13:00
был в запасе
Райо Вальекано
0
Севилья
0
был в запасе
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
22:00
Бетис
1 : 2
Райо Вальекано
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
22:00
был в запасе
Бетис
1
Райо Вальекано
2
был в запасе
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
22:00
Райо Вальекано
1 : 0
Гранада
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
22:00
минуты: 67' - 90'
Райо Вальекано
1
Гранада
0
минуты: 67' - 90'