Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Микель Гонсалес
№18
Защитник
Подписаться
Команда
АЕК
Гражданство
Испания
Дата рождения
24 сент. 1985 (34) года
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:30
Гент
3 : 0
АЕК
70'
70'
70'
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Гент
3
АЕК
0
минуты: 1' - 90'
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
18:30
АЕК
1 : 1
Гент
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Гент
1
минуты: 1' - 90'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
Левски
0 : 4
АЕК
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Левски
0
АЕК
4
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
АЕК
3 : 0
Левски
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
АЕК
3
Левски
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Петрокуб
0 : 1
АЕК
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Петрокуб
0
АЕК
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
18:30
АЕК
1 : 0
Петрокуб
11.07.2019
11 июля 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Петрокуб
0
минуты: 1' - 90'