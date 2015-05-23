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Эно Зубикараи
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы квалификация
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Райо Вальекано
2 : 4
Реал Сосьедад
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
был в запасе
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
4
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Реал Сосьедад
0 : 3
Гранада
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
0
Гранада
3
минуты: 1' - 90'
9.05.2015
9 мая 2015
сб
19:00
Барселона
2 : 0
Реал Сосьедад
9.05.2015
9 мая 2015
сб
19:00
был в запасе
Барселона
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
1.05.2015
1 мая 2015
пт
21:45
Реал Сосьедад
3 : 0
Леванте
1.05.2015
1 мая 2015
пт
21:45
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Леванте
0
был в запасе
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
23:00
Атлетик
1 : 1
Реал Сосьедад
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
23:00
был в запасе
Атлетик
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
23:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Вильярреал
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
0
был в запасе
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
21:45
Эльче
1 : 0
Реал Сосьедад
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
21:45
был в запасе
Эльче
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
20:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Депортиво
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
20:00
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Депортиво
2
был в запасе
7.04.2015
7 апр. 2015
вт
21:00
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
7.04.2015
7 апр. 2015
вт
21:00
был в запасе
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
23:00
Малага
1 : 1
Реал Сосьедад
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
23:00
был в запасе
Малага
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
21:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Кордоба
22.03.2015
22 марта 2015
вс
21:00
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Кордоба
1
был в запасе
16.03.2015
16 марта 2015
пн
22:45
Хетафе
0 : 1
Реал Сосьедад
16.03.2015
16 марта 2015
пн
22:45
был в запасе
Хетафе
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
8.03.2015
8 марта 2015
вс
19:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Эспаньол
8.03.2015
8 марта 2015
вс
19:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
0
был в запасе
1.03.2015
1 марта 2015
вс
14:00
Валенсия
2 : 0
Реал Сосьедад
1.03.2015
1 марта 2015
вс
14:00
был в запасе
Валенсия
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
14:00
Реал Сосьедад
4 : 3
Севилья
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
14:00
был в запасе
Реал Сосьедад
4
Севилья
3
был в запасе
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:45
Альмерия
2 : 2
Реал Сосьедад
13.02.2015
13 февр. 2015
пт
22:45
был в запасе
Альмерия
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
23:59
Реал Сосьедад
1 : 1
Сельта
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
23:59
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Сельта
1
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
Реал
4 : 1
Реал Сосьедад
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Реал
4
Реал Сосьедад
1
был в запасе
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
23:59
Реал Сосьедад
1 : 0
Эйбар
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
23:59
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Эйбар
0
был в запасе
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Райо Вальекано
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
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