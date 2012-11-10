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Эрнесто Галан
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
20:00
Эспаньол
0 : 3
Осасуна
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
20:00
был в запасе
Эспаньол
0
Осасуна
3
был в запасе
4.11.2012
4 нояб. 2012
вс
14:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Эспаньол
4.11.2012
4 нояб. 2012
вс
14:00
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Эспаньол
1
был в запасе
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:00
Эспаньол
0 : 0
Малага
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
17:00
был в запасе
Эспаньол
0
Малага
0
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
17:00
Эспаньол
3 : 2
Райо Вальекано
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
17:00
был в запасе
Эспаньол
3
Райо Вальекано
2
был в запасе
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
21:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
21:00
был в запасе
Вальядолид
1
Эспаньол
1
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
22:30
Эспаньол
0 : 1
Атлетико
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
22:30
был в запасе
Эспаньол
0
Атлетико
1
был в запасе
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
21:00
Бетис
1 : 0
Эспаньол
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
21:00
был в запасе
Бетис
1
Эспаньол
0
был в запасе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
13:00
Эспаньол
3 : 3
Атлетик
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
13:00
был в запасе
Эспаньол
3
Атлетик
3
был в запасе