Хосе Саломон Рондон
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
16 сент. 1989 (30) лет
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ньюкасл Юнайтед
30
11
7
1
0