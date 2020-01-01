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Лента
Матч-центр
Моя команда
Хосе Саломон Рондон
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
16 сент. 1989 (30) лет
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Англия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ньюкасл Юнайтед
30
11
7
1
0