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Хавьер Малагуэньо
№82
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Малага
0 : 0
Депортиво
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Малага
0
Депортиво
0
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Реал Сосьедад
0 : 2
Малага
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Малага
2
был в запасе
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
19:00
Севилья
0 : 0
Малага
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Севилья
0
Малага
0
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Депортиво
3 : 0
Малага
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Депортиво
3
Малага
0
был в запасе
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
23:55
Эспаньол
1 : 0
Малага
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
23:55
был в запасе
Эспаньол
1
Малага
0
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
Малага
1 : 2
Реал Сосьедад
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
был в запасе
Малага
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Осасуна
3 : 0
Малага
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Осасуна
3
Малага
0
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
22:55
Малага
1 : 4
Реал
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
22:55
был в запасе
Малага
1
Реал
4
был в запасе