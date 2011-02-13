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Родриго Галатто
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Малага
2 : 2
Хетафе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Малага
2
Хетафе
2
был в запасе
2.01.2011
2 янв. 2011
вс
20:00
Спортинг
1 : 2
Малага
2.01.2011
2 янв. 2011
вс
20:00
был в запасе
Спортинг
1
Малага
2
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Депортиво
3 : 0
Малага
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Депортиво
3
Малага
0
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Малага
1 : 0
Леванте
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Малага
1
Леванте
0
был в запасе
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
23:55
Эспаньол
1 : 0
Малага
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
23:55
был в запасе
Эспаньол
1
Малага
0
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
Малага
1 : 2
Реал Сосьедад
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
был в запасе
Малага
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Осасуна
3 : 0
Малага
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Малага
0
минуты: 1' - 90'
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
22:55
Малага
1 : 4
Реал
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
22:55
минуты: 1' - 90'
Малага
1
Реал
4
минуты: 1' - 90'
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
22:00
Малага
1 : 2
Севилья
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Малага
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Сарагоса
3 : 5
Малага
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сарагоса
3
Малага
5
минуты: 1' - 90'