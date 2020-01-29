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Лента
Матч-центр
Моя команда
Леонардо Ульоа
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 июля 1986 (33) года
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
21:00
Райо Вальекано
0 : 2
Вильярреал
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
21:00
был в запасе
Райо Вальекано
0
Вильярреал
2
был в запасе
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
Райо Вальекано
1(4) : 1(2)
Бетис
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1(4)
Бетис
1(2)
минуты: 1' - 90'