Ибаи Гомес
№11
Нападающий
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 нояб. 1989 (30) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Атлетик
5
0
0
0
0