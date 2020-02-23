Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Ибаи Гомес
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 нояб. 1989 (30) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
Алавес
2 : 1
Атлетик
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Алавес
2
Атлетик
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
Атлетик
0 : 1
Осасуна
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Атлетик
0
Осасуна
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
18:00
Атлетик
0 : 2
Хетафе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
18:00
был в запасе
Атлетик
0
Хетафе
2
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
был в запасе
Эспаньол
1
Атлетик
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
Атлетик
1 : 1
Сельта
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Севилья
1
Атлетик
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Реал
0
Атлетик
0
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Атлетик
0 : 0
Эйбар
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Атлетик
0
Эйбар
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:00
Бетис
3 : 2
Атлетик
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:00
был в запасе
Бетис
3
Атлетик
2
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:00
Атлетик
2 : 0
Гранада
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:00
был в запасе
Атлетик
2
Гранада
0
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
Осасуна
1 : 2
Атлетик
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
был в запасе
Осасуна
1
Атлетик
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:00
Атлетик
2 : 1
Леванте
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:00
был в запасе
Атлетик
2
Леванте
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:00
Вильярреал
0 : 0
Атлетик
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
22:00
Атлетик
3 : 0
Эспаньол
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
22:00
был в запасе
Атлетик
3
Эспаньол
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
22:00
Атлетико
2 : 0
Атлетик
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
22:00
был в запасе
Атлетико
2
Атлетик
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
Атлетик
0 : 1
Валенсия
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Леганес
1 : 1
Атлетик
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Леганес
1
Атлетик
1
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
Атлетик
2 : 0
Алавес
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
Мальорка
0 : 0
Атлетик
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Мальорка
0
Атлетик
0
был в запасе
Показать все игры