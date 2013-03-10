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Игор Мартинес
№26
Полузащитник
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Команда
Мирандес
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
10.03.2013
10 марта 2013
вс
14:00
Атлетик
1 : 0
Валенсия
10.03.2013
10 марта 2013
вс
14:00
был в запасе
Атлетик
1
Валенсия
0
был в запасе
2.03.2013
2 марта 2013
сб
22:00
Осасуна
0 : 1
Атлетик
2.03.2013
2 марта 2013
сб
22:00
был в запасе
Осасуна
0
Атлетик
1
был в запасе
22.02.2013
22 февр. 2013
пт
23:30
Атлетик
1 : 3
Реал Сосьедад
22.02.2013
22 февр. 2013
пт
23:30
был в запасе
Атлетик
1
Реал Сосьедад
3
был в запасе
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
20:00
Малага
1 : 0
Атлетик
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
20:00
был в запасе
Малага
1
Атлетик
0
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
21:00
Атлетик
0 : 4
Эспаньол
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
21:00
минуты: 54' - 90'
Атлетик
0
Эспаньол
4
минуты: 54' - 90'
1.02.2013
1 февр. 2013
пт
23:30
Вальядолид
2 : 2
Атлетик
1.02.2013
1 февр. 2013
пт
23:30
был в запасе
Вальядолид
2
Атлетик
2
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:59
Атлетик
3 : 0
Атлетико
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:59
был в запасе
Атлетик
3
Атлетико
0
был в запасе
21.01.2013
21 янв. 2013
пн
23:30
Бетис
1 : 1
Атлетик
21.01.2013
21 янв. 2013
пн
23:30
был в запасе
Бетис
1
Атлетик
1
был в запасе
11.01.2013
11 янв. 2013
пт
23:30
Атлетик
1 : 2
Райо Вальекано
11.01.2013
11 янв. 2013
пт
23:30
был в запасе
Атлетик
1
Райо Вальекано
2
был в запасе
5.01.2013
5 янв. 2013
сб
18:00
Леванте
3 : 1
Атлетик
84'
84'
84'
5.01.2013
5 янв. 2013
сб
18:00
минуты: 64' - 90'
Леванте
3
Атлетик
1
минуты: 64' - 90'
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
-:-
Атлетик
0 : 2
Сарагоса
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
-:-
минуты: 46' - 90'
Атлетик
0
Сарагоса
2
минуты: 46' - 90'
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
20:00
Мальорка
0 : 1
Атлетик
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
20:00
был в запасе
Мальорка
0
Атлетик
1
был в запасе
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
19:00
Атлетик
1 : 0
Сельта
9.12.2012
9 дек. 2012
вс
19:00
был в запасе
Атлетик
1
Сельта
0
был в запасе
1.12.2012
1 дек. 2012
сб
22:00
Барселона
5 : 1
Атлетик
1.12.2012
1 дек. 2012
сб
22:00
был в запасе
Барселона
5
Атлетик
1
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
-:-
Реал
5 : 1
Атлетик
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
-:-
был в запасе
Реал
5
Атлетик
1
был в запасе
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
17:00
Атлетик
2 : 0
Вальядолид
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
17:00
был в запасе
Атлетик
2
Вальядолид
0
был в запасе