Игор Мартинес
№26
Полузащитник
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Команда
Мирандес
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2013 10 марта 2013 вс 14:00
Атлетик
1 : 0
Валенсия
10.03.2013 10 марта 2013 вс 14:00
был в запасе
Атлетик
1
Валенсия
0
был в запасе
2.03.2013 2 марта 2013 сб 22:00
Осасуна
0 : 1
Атлетик
2.03.2013 2 марта 2013 сб 22:00
был в запасе
Осасуна
0
Атлетик
1
был в запасе
22.02.2013 22 февр. 2013 пт 23:30
Атлетик
1 : 3
Реал Сосьедад
22.02.2013 22 февр. 2013 пт 23:30
был в запасе
Атлетик
1
Реал Сосьедад
3
был в запасе
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 20:00
Малага
1 : 0
Атлетик
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 20:00
был в запасе
Малага
1
Атлетик
0
был в запасе
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 21:00
Атлетик
0 : 4
Эспаньол
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 21:00
минуты: 54' - 90'
Атлетик
0
Эспаньол
4
минуты: 54' - 90'
1.02.2013 1 февр. 2013 пт 23:30
Вальядолид
2 : 2
Атлетик
1.02.2013 1 февр. 2013 пт 23:30
был в запасе
Вальядолид
2
Атлетик
2
был в запасе
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 22:59
Атлетик
3 : 0
Атлетико
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 22:59
был в запасе
Атлетик
3
Атлетико
0
был в запасе
21.01.2013 21 янв. 2013 пн 23:30
Бетис
1 : 1
Атлетик
21.01.2013 21 янв. 2013 пн 23:30
был в запасе
Бетис
1
Атлетик
1
был в запасе
11.01.2013 11 янв. 2013 пт 23:30
Атлетик
1 : 2
Райо Вальекано
11.01.2013 11 янв. 2013 пт 23:30
был в запасе
Атлетик
1
Райо Вальекано
2
был в запасе
5.01.2013 5 янв. 2013 сб 18:00
Леванте
3 : 1
Атлетик
84'
84'
84'
5.01.2013 5 янв. 2013 сб 18:00
минуты: 64' - 90'
Леванте
3
Атлетик
1
минуты: 64' - 90'
23.12.2012 23 дек. 2012 вс -:-
Атлетик
0 : 2
Сарагоса
23.12.2012 23 дек. 2012 вс -:-
минуты: 46' - 90'
Атлетик
0
Сарагоса
2
минуты: 46' - 90'
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 20:00
Мальорка
0 : 1
Атлетик
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 20:00
был в запасе
Мальорка
0
Атлетик
1
был в запасе
9.12.2012 9 дек. 2012 вс 19:00
Атлетик
1 : 0
Сельта
9.12.2012 9 дек. 2012 вс 19:00
был в запасе
Атлетик
1
Сельта
0
был в запасе
1.12.2012 1 дек. 2012 сб 22:00
Барселона
5 : 1
Атлетик
1.12.2012 1 дек. 2012 сб 22:00
был в запасе
Барселона
5
Атлетик
1
был в запасе
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс -:-
Реал
5 : 1
Атлетик
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс -:-
был в запасе
Реал
5
Атлетик
1
был в запасе
2.09.2012 2 сент. 2012 вс 17:00
Атлетик
2 : 0
Вальядолид
2.09.2012 2 сент. 2012 вс 17:00
был в запасе
Атлетик
2
Вальядолид
0
был в запасе