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Хоан Ориоль
№3
Защитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2010/2011
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 71'
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 71'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Эспаньол
1 : 1
Осасуна
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
был в запасе
Эспаньол
1
Осасуна
1
был в запасе
3.05.2014
3 мая 2014
сб
21:00
Осасуна
0 : 2
Сельта
3.05.2014
3 мая 2014
сб
21:00
был в запасе
Осасуна
0
Сельта
2
был в запасе
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:00
Реал
4 : 0
Осасуна
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реал
4
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
22:00
Альмерия
1 : 2
Осасуна
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
22:00
был в запасе
Альмерия
1
Осасуна
2
был в запасе
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
Райо Вальекано
1 : 0
Осасуна
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
минуты: 86' - 90'
Райо Вальекано
1
Осасуна
0
минуты: 86' - 90'
10.03.2014
10 марта 2014
пн
22:00
Осасуна
0 : 2
Малага
10.03.2014
10 марта 2014
пн
22:00
был в запасе
Осасуна
0
Малага
2
был в запасе
1.03.2014
1 марта 2014
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Осасуна
1.03.2014
1 марта 2014
сб
20:00
был в запасе
Леванте
2
Осасуна
0
был в запасе
4.02.2014
4 февр. 2014
вт
-:-
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
4.02.2014
4 февр. 2014
вт
-:-
был в запасе
Вильярреал
3
Осасуна
1
был в запасе
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
Бетис
1 : 2
Осасуна
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
был в запасе
Бетис
1
Осасуна
2
был в запасе
5.01.2014
5 янв. 2014
вс
20:00
Осасуна
1 : 0
Эспаньол
5.01.2014
5 янв. 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Осасуна
2 : 2
Реал
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Осасуна
2
Реал
2
был в запасе
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
18:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Осасуна
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Реал Сосьедад
5
Осасуна
0
был в запасе
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
-:-
Осасуна
3 : 1
Райо Вальекано
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
-:-
минуты: 1' - 81'
Осасуна
3
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 81'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
14:00
Севилья
2 : 1
Осасуна
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
14:00
минуты: 50' - 90'
Севилья
2
Осасуна
1
минуты: 50' - 90'
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
21:00
Осасуна
0 : 0
Барселона
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
21:00
был в запасе
Осасуна
0
Барселона
0
был в запасе
4.10.2013
4 окт. 2013
пт
22:59
Малага
0 : 1
Осасуна
4.10.2013
4 окт. 2013
пт
22:59
минуты: 83' - 90'
Малага
0
Осасуна
1
минуты: 83' - 90'
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
22:59
Атлетико
2 : 1
Осасуна
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
22:59
был в запасе
Атлетико
2
Осасуна
1
был в запасе
20.09.2013
20 сент. 2013
пт
22:00
Осасуна
2 : 1
Эльче
20.09.2013
20 сент. 2013
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Эльче
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
-:-
Осасуна
0 : 3
Вильярреал
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90'
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