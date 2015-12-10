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Матч-центр
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Мортен Расмуссен
№9
Нападающий
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Мидтьюлланд
1 : 1
Брюгге
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
был в запасе
Мидтьюлланд
1
Брюгге
1
был в запасе
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
Легия
1 : 0
Мидтьюлланд
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 36'
Легия
1
Мидтьюлланд
0
минуты: 1' - 36'
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
Наполи
5 : 0
Мидтьюлланд
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Наполи
5
Мидтьюлланд
0
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Мидтьюлланд
1 : 4
Наполи
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
минуты: 1' - 73'
Мидтьюлланд
1
Наполи
4
минуты: 1' - 73'
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
Брюгге
1 : 3
Мидтьюлланд
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 54'
Брюгге
1
Мидтьюлланд
3
минуты: 1' - 54'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Мидтьюлланд
1 : 0
Легия
65'
65'
65'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 89'
Мидтьюлланд
1
Легия
0
минуты: 1' - 89'