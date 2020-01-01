Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Виссам Бен-Йеддер
№12
Нападающий
Подписаться
Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 авг. 1990 (29) лет
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
отбор че-2020
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2010/2011
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Монако
24
16
5
0
0