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Виссам Бен-Йеддер
№12
Нападающий
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Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 авг. 1990 (29) лет
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
отбор че-2020
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2010/2011
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
Монако
1 : 0
Монпелье
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монако
85'
85'
85'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
85'
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Монако
2
минуты: 1' - 90'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
Монако
1 : 0
Анжер
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
13'
13'
13'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
13'
минуты: 1' - 80'
Ним
3
Монако
1
минуты: 1' - 80'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Страсбур
3
минуты: 1' - 90'
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
Монако
1 : 4
ПСЖ
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
ПСЖ
3 : 3
Монако
13'
13'
13'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
13'
минуты: 1' - 85'
ПСЖ
3
Монако
3
минуты: 1' - 85'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монако
5 : 1
Лилль
65', 53'
65', 53'
65', 53'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
65', 53'
минуты: 1' - 90'
Монако
5
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Анжер
0 : 0
Монако
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Монако
3 : 0
Амьен
62'
62'
62'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
62'
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Тулуза
1 : 2
Монако
5'
5'
5'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
5'
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Монако
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Монако
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Нант
0 : 1
Монако
22'
22'
22'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
22'
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
Монако
3 : 2
Ренн
3', 90'
3', 90'
3', 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
3', 90'
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
68'
68'
68'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
68'
минуты: 1' - 90'
Монпелье
3
Монако
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Монако
4 : 1
Брест
26'
26'
26'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
26'
минуты: 1' - 90'
Монако
4
Брест
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
80'
80'
80'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
80'
минуты: 61' - 90'
Монако
3
Ницца
1
минуты: 61' - 90'
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