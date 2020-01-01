Соломон Кверквелия
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Локомотив
Гражданство
Грузия
Дата рождения
6 февр. 1992 (28) лет
Рост
190
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Локомотив
3
0
0
0
1