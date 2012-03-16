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Артим Положани
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
минуты: 24' - 90'
Мордовия
2
Торпедо
0
минуты: 24' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
был в запасе
Черноморец
0
Торпедо
0
был в запасе
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
19:00
Балтика
0 : 3
Торпедо
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
19:00
минуты: 86' - 90'
Балтика
0
Торпедо
3
минуты: 86' - 90'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
17:30
Шинник
0 : 4
Торпедо
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
17:30
минуты: 90' - 90'
Шинник
0
Торпедо
4
минуты: 90' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:00
Динамо
0 : 3
Торпедо
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 90' - 90'
Динамо
0
Торпедо
3
минуты: 90' - 90'
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
19:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
8'
8'
8'
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
19:00
минуты: 1' - 46'
Торпедо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 46'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 1
Торпедо
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 58' - 90'
Торпедо
1
Торпедо
1
минуты: 58' - 90'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
34'
34'
34'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3 : 2
Торпедо
72'
44'
72'
44'
72'
44'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
72'
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
3
Торпедо
2
минуты: 1' - 90'
24.05.2011
24 мая 2011
вт
11:00
Луч
0 : 2
Торпедо
24.05.2011
24 мая 2011
вт
11:00
минуты: 83' - 90'
Луч
0
Торпедо
2
минуты: 83' - 90'
17.05.2011
17 мая 2011
вт
17:00
Химки
2 : 2
Торпедо
17.05.2011
17 мая 2011
вт
17:00
минуты: 62' - 90'
Химки
2
Торпедо
2
минуты: 62' - 90'
14.05.2011
14 мая 2011
сб
18:00
Факел
0 : 0
Торпедо
14.05.2011
14 мая 2011
сб
18:00
минуты: 59' - 90'
Факел
0
Торпедо
0
минуты: 59' - 90'
4.05.2011
4 мая 2011
ср
18:00
Торпедо
0 : 1
Черноморец
4.05.2011
4 мая 2011
ср
18:00
минуты: 1' - 56'
Торпедо
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 56'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
16:00
Урал
2 : 1
Торпедо
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Оренбург
1 : 1
Торпедо
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 86' - 90'
Оренбург
1
Торпедо
1
минуты: 86' - 90'
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 54'
Торпедо
1
Шинник
0
минуты: 1' - 54'
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
Торпедо
1 : 0
Динамо
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 81'
Торпедо
1
Динамо
0
минуты: 1' - 81'
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
14:00
Енисей
1 : 1
Торпедо
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
14:00
минуты: 1' - 70'
Енисей
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 70'
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
15:00
Сибирь
2 : 0
Торпедо
57'
57'
57'
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'