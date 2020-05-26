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Матч-центр
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Фин Бартельс
№22
Полузащитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 февр. 1987 (33) года
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2010/2011
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
минуты: 86' - 90'
Вердер
0
Боруссия
0
минуты: 86' - 90'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Фрайбург
0 : 1
Вердер
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
минуты: 64' - 90'
Фрайбург
0
Вердер
1
минуты: 64' - 90'
18.05.2020
18 мая 2020
пн
21:30
Вердер
1 : 4
Байер
18.05.2020
18 мая 2020
пн
21:30
минуты: 85' - 90'
Вердер
1
Байер
4
минуты: 85' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Унион
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Вердер
0
Унион
2
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
2 : 1
Вердер
69'
69'
69'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Вердер
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
был в запасе
Вердер
0
Хоффенхайм
3
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Вердер
0
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
Вердер
0 : 5
Майнц
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
был в запасе
Вердер
0
Майнц
5
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 86' - 90'
Бавария
6
Вердер
1
минуты: 86' - 90'