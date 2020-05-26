Фин Бартельс
№22
Полузащитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 февр. 1987 (33) года
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
минуты: 86' - 90'
Вердер
0
Боруссия
0
минуты: 86' - 90'
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Фрайбург
0 : 1
Вердер
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
минуты: 64' - 90'
Фрайбург
0
Вердер
1
минуты: 64' - 90'
18.05.2020 18 мая 2020 пн 21:30
Вердер
1 : 4
Байер
18.05.2020 18 мая 2020 пн 21:30
минуты: 85' - 90'
Вердер
1
Байер
4
минуты: 85' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 17:30
Вердер
0 : 2
Унион
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Вердер
0
Унион
2
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 17:30
Аугсбург
2 : 1
Вердер
69'
69'
69'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Вердер
1
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:30
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:30
был в запасе
Вердер
0
Хоффенхайм
3
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Кельн
1
Вердер
0
был в запасе
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 20:30
Вердер
0 : 5
Майнц
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 20:30
был в запасе
Вердер
0
Майнц
5
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
минуты: 86' - 90'
Бавария
6
Вердер
1
минуты: 86' - 90'