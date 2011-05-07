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Тимо Шульц
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
7.05.2011
7 мая 2011
сб
16:30
Санкт-Паули
1 : 8
Бавария
7.05.2011
7 мая 2011
сб
16:30
был в запасе
Санкт-Паули
1
Бавария
8
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 2
Санкт-Паули
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Санкт-Паули
2
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:30
Байер
2 : 1
Санкт-Паули
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:30
был в запасе
Байер
2
Санкт-Паули
1
был в запасе
1.04.2011
1 апр. 2011
пт
21:30
Санкт-Паули
0 : 2
Шальке-04
1.04.2011
1 апр. 2011
пт
21:30
был в запасе
Санкт-Паули
0
Шальке-04
2
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Санкт-Паули
19.03.2011
19 марта 2011
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Санкт-Паули
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:30
Санкт-Паули
1 : 2
Штутгарт
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:30
был в запасе
Санкт-Паули
1
Штутгарт
2
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
Санкт-Паули
0 : 1
Ганновер-96
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Санкт-Паули
0
Ганновер-96
1
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Санкт-Паули
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Санкт-Паули
0
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
17:30
Санкт-Паули
3 : 1
Боруссия
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Санкт-Паули
3
Боруссия
1
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:30
Санкт-Паули
2 : 4
Майнц
72'
72'
72'
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:30
минуты: 61' - 90'
Санкт-Паули
2
Майнц
4
минуты: 61' - 90'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
Бавария
3 : 0
Санкт-Паули
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
был в запасе
Бавария
3
Санкт-Паули
0
был в запасе
3.12.2010
3 дек. 2010
пт
22:30
Санкт-Паули
1 : 0
Кайзерслаутерн
3.12.2010
3 дек. 2010
пт
22:30
минуты: 89' - 90'
Санкт-Паули
1
Кайзерслаутерн
0
минуты: 89' - 90'
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:30
Вердер
3 : 0
Санкт-Паули
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:30
был в запасе
Вердер
3
Санкт-Паули
0
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:30
Санкт-Паули
1 : 1
Вольфсбург
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:30
минуты: 90' - 90'
Санкт-Паули
1
Вольфсбург
1
минуты: 90' - 90'
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
Санкт-Паули
0 : 1
Байер
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
был в запасе
Санкт-Паули
0
Байер
1
был в запасе
5.11.2010
5 нояб. 2010
пт
22:30
Шальке-04
3 : 0
Санкт-Паули
5.11.2010
5 нояб. 2010
пт
22:30
был в запасе
Шальке-04
3
Санкт-Паули
0
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
Санкт-Паули
3 : 2
Нюрнберг
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Санкт-Паули
3
Нюрнберг
2
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
Санкт-Паули
1 : 3
Боруссия
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
минуты: 84' - 90'
Санкт-Паули
1
Боруссия
3
минуты: 84' - 90'
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:30
Санкт-Паули
1 : 1
Гамбург
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:30
был в запасе
Санкт-Паули
1
Гамбург
1
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:30
Санкт-Паули
0 : 1
Хоффенхайм
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:30
был в запасе
Санкт-Паули
0
Хоффенхайм
1
был в запасе
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