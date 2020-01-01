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Бастиан Очипка
№24
Защитник
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 янв. 1989 (31) год
Рост
184
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Шальке-04
27
0
5
2
0