Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Фабио Морена
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
Майнц
2 : 1
Санкт-Паули
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 74'
Майнц
2
Санкт-Паули
1
минуты: 1' - 74'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
16:30
Санкт-Паули
1 : 8
Бавария
7.05.2011
7 мая 2011
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Санкт-Паули
1
Бавария
8
минуты: 1' - 90'
29.04.2011
29 апр. 2011
пт
21:30
Кайзерслаутерн
2 : 0
Санкт-Паули
29.04.2011
29 апр. 2011
пт
21:30
был в запасе
Кайзерслаутерн
2
Санкт-Паули
0
был в запасе
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:30
Санкт-Паули
1 : 3
Вердер
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Санкт-Паули
1
Вердер
3
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Санкт-Паули
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Санкт-Паули
0
минуты: 1' - 90'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
Бавария
3 : 0
Санкт-Паули
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
3
Санкт-Паули
0
минуты: 1' - 90'
3.12.2010
3 дек. 2010
пт
22:30
Санкт-Паули
1 : 0
Кайзерслаутерн
39'
39'
39'
3.12.2010
3 дек. 2010
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Санкт-Паули
1
Кайзерслаутерн
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:30
Вердер
3 : 0
Санкт-Паули
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:30
был в запасе
Вердер
3
Санкт-Паули
0
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:30
Санкт-Паули
1 : 1
Вольфсбург
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:30
был в запасе
Санкт-Паули
1
Вольфсбург
1
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
Боруссия
1 : 2
Санкт-Паули
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 23'
Боруссия
1
Санкт-Паули
2
минуты: 1' - 23'
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:30
Санкт-Паули
1 : 1
Гамбург
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:30
был в запасе
Санкт-Паули
1
Гамбург
1
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:30
Кельн
1 : 0
Санкт-Паули
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:30
был в запасе
Кельн
1
Санкт-Паули
0
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:30
Санкт-Паули
0 : 1
Хоффенхайм
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:30
был в запасе
Санкт-Паули
0
Хоффенхайм
1
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
16:30
Фрайбург
1 : 3
Санкт-Паули
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Санкт-Паули
3
был в запасе