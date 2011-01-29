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Матиас Хайн
№25
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
17:30
Санкт-Паули
3 : 0
Кельн
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
17:30
был в запасе
Санкт-Паули
3
Кельн
0
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
17:30
Санкт-Паули
2 : 2
Фрайбург
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
17:30
был в запасе
Санкт-Паули
2
Фрайбург
2
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:30
Санкт-Паули
2 : 4
Майнц
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Санкт-Паули
2
Майнц
4
минуты: 1' - 90'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
Бавария
3 : 0
Санкт-Паули
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 71' - 90'
Бавария
3
Санкт-Паули
0
минуты: 71' - 90'
3.12.2010
3 дек. 2010
пт
22:30
Санкт-Паули
1 : 0
Кайзерслаутерн
3.12.2010
3 дек. 2010
пт
22:30
был в запасе
Санкт-Паули
1
Кайзерслаутерн
0
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:30
Вердер
3 : 0
Санкт-Паули
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:30
был в запасе
Вердер
3
Санкт-Паули
0
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:30
Санкт-Паули
1 : 1
Вольфсбург
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:30
был в запасе
Санкт-Паули
1
Вольфсбург
1
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
Санкт-Паули
0 : 1
Байер
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
17:30
был в запасе
Санкт-Паули
0
Байер
1
был в запасе
5.11.2010
5 нояб. 2010
пт
22:30
Шальке-04
3 : 0
Санкт-Паули
5.11.2010
5 нояб. 2010
пт
22:30
был в запасе
Шальке-04
3
Санкт-Паули
0
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
Санкт-Паули
1 : 3
Айнтрахт
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Санкт-Паули
1
Айнтрахт
3
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:30
Штутгарт
2 : 0
Санкт-Паули
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:30
был в запасе
Штутгарт
2
Санкт-Паули
0
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
Санкт-Паули
3 : 2
Нюрнберг
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Санкт-Паули
3
Нюрнберг
2
был в запасе
1.10.2010
1 окт. 2010
пт
21:30
Ганновер-96
0 : 1
Санкт-Паули
1.10.2010
1 окт. 2010
пт
21:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Санкт-Паули
1
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:30
Санкт-Паули
0 : 1
Хоффенхайм
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Санкт-Паули
0
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
16:30
Фрайбург
1 : 3
Санкт-Паули
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Санкт-Паули
3
минуты: 1' - 90'