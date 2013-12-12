Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Звонко Памич
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
германия. бундеслига
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Динамо
1 : 2
Лудогорец
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 73'
Динамо
1
Лудогорец
2
минуты: 1' - 73'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Черноморец
2 : 1
Динамо
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 76'
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 1' - 76'
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
Лудогорец
3 : 0
Динамо
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 88' - 90'
Лудогорец
3
Динамо
0
минуты: 88' - 90'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Динамо
1 : 2
Черноморец
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 63'
Динамо
1
Черноморец
2
минуты: 1' - 63'