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Йенс Хегелер
№13
Полузащитник
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Команда
Герта
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы квалификация
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
Бернли
2 : 0
Бристоль Сити
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 76'
Бернли
2
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 76'
17.01.2017
17 янв. 2017
вт
22:45
Флитвуд
0 : 1
Бристоль Сити
77'
77'
77'
17.01.2017
17 янв. 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Флитвуд
0
Бристоль Сити
1
минуты: 1' - 90'