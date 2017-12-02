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Филипп Вольшайд
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
германия. бундеслига
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Метц
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Ницца
3
Метц
1
был в запасе
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Метц
0 : 3
Марсель
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
был в запасе
Метц
0
Марсель
3
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
Метц
0 : 2
Амьен
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Метц
0
Амьен
2
был в запасе
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
19:00
Метц
0 : 3
Лилль
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Метц
0
Лилль
3
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:00
Метц
1 : 2
Дижон
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Метц
1
Дижон
2
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
Метц
0 : 1
Труа
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
21:00
был в запасе
Метц
0
Труа
1
был в запасе