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Даниэль Бац
№32
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:30
Фрайбург
4 : 2
Боруссия
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
4
Боруссия
2
был в запасе
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
16:30
Фрайбург
2 : 0
Айнтрахт
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
2
Айнтрахт
0
был в запасе
9.03.2014
9 марта 2014
вс
17:30
Фрайбург
0 : 1
Боруссия
9.03.2014
9 марта 2014
вс
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Боруссия
1
был в запасе
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
17:30
Фрайбург
2 : 4
Аугсбург
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
2
Аугсбург
4
был в запасе
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
17:30
Фрайбург
3 : 2
Байер
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
3
Байер
2
был в запасе
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
17:30
Фрайбург
2 : 1
Ганновер-96
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
2
Ганновер-96
1
был в запасе
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:30
Шальке-04
2 : 0
Фрайбург
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:30
был в запасе
Шальке-04
2
Фрайбург
0
был в запасе
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
17:30
Фрайбург
0 : 3
Вольфсбург
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Вольфсбург
3
был в запасе
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
19:30
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
19:30
был в запасе
Боруссия
1
Фрайбург
0
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 1
Фрайбург
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Фрайбург
1
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:30
Фрайбург
1 : 3
Штутгарт
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:30
был в запасе
Фрайбург
1
Штутгарт
3
был в запасе
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
17:30
Нюрнберг
0 : 3
Фрайбург
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
17:30
был в запасе
Нюрнберг
0
Фрайбург
3
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:30
Фрайбург
0 : 3
Гамбург
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Гамбург
3
был в запасе
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
18:30
Фрайбург
1 : 1
Айнтрахт
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
18:30
был в запасе
Фрайбург
1
Айнтрахт
1
был в запасе
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Боруссия
5 : 0
Фрайбург
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
5
Фрайбург
0
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
Аугсбург
2 : 1
Фрайбург
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
2
Фрайбург
1
был в запасе
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 3
Фрайбург
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Фрайбург
3
был в запасе